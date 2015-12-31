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داود أوغلو : النظام السورى وإيران وروسيا أكثر المنزعجين من زوال داعش

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داود أوغلو : النظام السورى وإيران وروسيا أكثر المنزعجين من زوال داعش داود أوغلو : النظام السورى وإيران وروسيا أكثر المنزعجين من زوال داعش

> قال رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو إن "روسيا ممتنة من وجود داعش ، لأن النظام السورى يبرر شرعيته بوجود التنظيم".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عنه القول :"لو قيل إن تنظيم داعش سيزول غدا من الوجود ، فإن أكثر من سينزعج من ذلك هو النظام السورى وإيران وروسيا ، كما أن تنظيمى العمال الكردستانى والاتحاد الديمقراطى سينزعجان أيضا لأنهما بحجة داعش يتلقيان دعم بعض الدول".

وتابع "داعش تستمد القوة من القصف الروسى على فصائل المعارضة المعتدلة والجيش السورى الحر الذين يدافعون عن حلب وإدلب ، كما أن بعض الدول الغربية تقدم الدعم لـوحدات حماية الشعب الكردية".

وقال إن أية جهة تتزعزع علاقات تركيا معها "ترمى الورود" على تنظيم حزب العمال الكردستانى ، وقال :"سابقا عندما عشنا حادثة سفينة مرمرة الزرقاء ، كان ثمة هناك تواصل بين إسرائيل والتنظيم ، واليوم فجأة يكتشف الروس وجود التنظيم " .
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