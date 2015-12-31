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إحباط تهريب 26 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة

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إحباط تهريب 26 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة إحباط تهريب 26 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط تهريب 26 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة.

حيث شن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين والمقدم ضياء فهمى وكيل المباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط "صاحب محطة وقود سيارات (بدون ترخيص) بسيدى غازى مركز كفر الدوار لقيامه بتجميع كمية وقدرها (18000) لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 23477/2015 جنح مركز كفر الدوار.

كما تم ضبط قائد السيارة رقم ج هـ د 7998 نقل بفنطاس ومقيم إفلاقة البلد مركز دمنهور لقيامه بتجميع كمية وقدرها 8000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر رقم 66 أحوال مركز إيتاى البارود لسنة 2015 .

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مصر 365

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