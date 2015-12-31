لو عاوز تخس.. رجيم الماء يخلصك من 4 كيلو أسبوعيًا

التخلص من الوزن الزائد والتمتع بالرشاقة من أهم الأهداف التى يسعى إليها الكثيرون، ويبذلون المزيد من المجهود للتمتع بجسم ممشوق ورشيق، وهناك العديد من أنواع الأنظمة الغذائية المهمة التى تساهم بشكل كبير فى فقدان المزيد من الوزن الزائد ومن أشهرها " رجيم الماء".

فى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الماء هو سر بقاء الإنسان على قيد الحياة، ولذا نجد أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من السمنة ويسعون لإتباع "رجيم الماء" الذى يساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل كبير وفى وقت قليل.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، رجيم الماء الذى يساهم فى التخلص من 4 كيلو فى الأسبوع، وهو:

1- وجبة الإفطار: كوب من الماء الدافئ على الريق + عيش سن + بيضة مسلوقة أو قطعة من الجبن القريش.

>2- وجبة الغذاء: 2 كوب من الماء الدافئ قبل الأكل بربع ساعة + 5 ملاعق أرز مسلوق + ربع دجاجة أو سمكة متوسطة الحجم مشوية أو مسلوقة + خضار سوتيه أو طبق سلطة خضراء كبير.

>3- وجبة العشاء: 2 كوب من الماء الدافئ قبل الأكل بربع ساعة + 5 ملاعق من الجبن القريش + كوب عصير برتقال أو جريب فروت أو تناول كوب من الزبادى خالى الدسم.