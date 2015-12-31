برشلونة يحطم رقم ريال مدريد في عهد أنشيلوتي

(إفي): برباعيته في مرمى ريال بتيس، حطم برشلونة الإسباني الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها فريق في عام واحد المسجل باسم ريال مدريد (178) بوصوله للهدف رقم 180.

ومن أصل 180 هدفا سجلها برشلونة خلال 2015، حملت 137 منها توقيع ثلاثي هجوم الفريق الكتالوني، الأوروجوائي لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، أي أن الـ(ام اس ان) سجل 76% من أهداف الفريق الكتالوني.

وفي عام توج فيه برشلونة بخمسة من أصل ست بطولات شارك فيها، كان ميسي هو صاحب أعلى معدل تهديفي في الفريق الكتالوني بـ48 هدفا سجلها في 53 مباراة، وهو نفس العدد الذي سجله لويس سواريز في 57 مباراة، مقابل 41 هدفا أحرزها نيمار في 53 مباراة رسمية.

وحتى اليوم، كان الرقم القياسي لعدد الأهداف الذي يسجله فريق في عام واحد من نصيب الريال الذي أحرز في 2014 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 178 هدفا، سجل منها كريستيانو رونالدو 56 هدفا وكريم بنزيمة (28 هدفا).