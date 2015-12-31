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سان جيرمان يهزم إنتر ميلان وديا في الدوحة

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سان جيرمان يهزم إنتر ميلان وديا في الدوحة سان جيرمان يهزم إنتر ميلان وديا في الدوحة

(إفي): فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره الإيطالي إنتر ميلانو بهدف نظيف الأربعاء في المباراة الودية التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المهاجم الفرنسي الشاب جان كيفين أوجستين، 18 عاما، قبل أن يلفظ شوط المباراة الأول أنفاسه الأخيرة، في مباراة شهدت تفوقا كبيرا من جانب الفريق الباريسي.

والتقى الفريقان في العام الماضي في مباراة ودية وانتهت بنفس النتيجة لصالح الفريق الفرنسي.

ويستعد كلا الطرفين لاستئناف المنافسات المحلية حيث يستضيف بطل فرنسا فريق باستيا يوم 8 يناير المقبل في بداية الدور الثاني للدوري، بينما سيحل "النيراتزوري" ضيفا على إمبولي يوم 6 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة عشر للكالتشيو، حيث يحتل كلاهما صدارة ترتيب الدوري في بلدهما.

شاهد الهدف.

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