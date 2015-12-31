بينيتث: قدمت التهنئة لرونالدو على ما فعله أمام سوسيداد

(إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، رفاييل بينيتث إنه يقدم التهنئة للاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ"حمله الفريق فوق ظهره"، في فوز الملكي على ريال سوسييداد الأربعاء بالليجا (3-1) حيث سجل هدفين، عقب إهدار ركلة جزاء.

وقال بينيتث في مؤتمر صحفي:"ريال مدريد سيطر على المباراة باستثناء 10 دقائق، كانت لنا السيطرة ولاحت لنا فرصا كثيرة لم نستغلها لنلعب الشوط الثاني بأريحية، رد فعل اللاعبين كان رائعا، أقدم لهم التهنئة، الهدف هو بذل أقصى جهد وهم قاموا بهذا وحققنا ثلاث نقاط".

وصرح المدرب "قدمت التهنئة لكريستيانو لأنه حمل الفريق فوق ظهره وأيضا كل من بدأوا التشكيل الأساسي والاحتياطيين أيضا لأن اللاعبين اتحدوا أمام موقف كان يتطلب قوة الشخصية".

وأكمل "عقب إهدار ركلة الجزاء، حمل رونالدو الفريق فوق ظهره وجعلنا نتقدم، العمل كان جيدا جدا ويجب السير على نفس المنوال".

ولم يتشارك المدرب نفس رأي الصحفيين الذين اعتبروا أن ريال سوسييداد هو من سيطر على المباراة ودافع عن طريقة لعب فريقه.

وأضاف بينيتث "إنها قصة آخر 30 عاما: الاختيار بين الاستحواذ والسيطرة أم كرة القدم المباشرة، نحن فريق لدينا نسبة استحواذ جيدة ولكن لاعبينا يتميزون بالسرعة والخطورة في المناطق الأمامية، علينا التبديل بين الخيارين".