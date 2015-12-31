2015 في الجول - روما .. بداية محبطة ونقطة تحول مع صلاح

ما بين نتائج مخيبة تعودت عليها جماهير روما في السنوات الأخيرة وارتفاع سقف الطموحات للفوز بالدوري الإيطالي الغائب منذ 2001 عاش الذئاب عام 2015.

بدأ روما عام 2015 في الدوري الإيطالي بشكل مخيب بسبب التعادلات الكثيرة التي توسطها الفوز أحيانا، لم يحقق الفريق أكثر من فوزين متتاليين حتى نهاية الدور الثاني من موسم 2014/2015 في مايو.

فقد فاز الفريق على أودينيزي في أولى مبارياته لعام 2015 قبل أن يتعادل في 4 مباريات بينها تعادل مثير مع لاتسيو في دربي العاصمة ثم فوز على كالياري في فبراير تلاه 6 تعادلات وخسارة من جنوى قبل أن يحقق الفريق فوزا في نهاية مارس على تشيزينا. ثم فوزا على نابولي تلاه تعادلان وخسارة واستمر هكذا حتى نهاية الموسم بالخسارة من نابولي.

فاز الفريق في شهر مايو ثلاث مرات وأبريل مرتان وفاز مرة في يناير وفبراير ومارس.

كما ودع الفريق كأس إيطاليا بالخسارة من فيورنتينا في الأوليمبكو، قبل أن يودع الدوري الأوروبي بالخسارة أمام الفريق نفسه بمجموع المباراتين 1-4.

في نهاية الموسم الذي حسم لقبه يوفنتوس مبكرا، اقتنص روما المركز الثاني متفوقا على لاتسيو بفارق نقطة وضمن التواجد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.

صيف ناري وبداية جيدة ولكن!

صيف روما كان مشتعلا في فترة الانتقالات الصيفية، إذ ضم أكثر من لاعب مميز على رأسهم محمد صلاح وإدين دجيكو، بالإضافة إلى ياجو فالكي ولوكاس دين وأنتونيو روديجر والحارس فويتشيتش تشيزني ليتغير شكل الفريق بشكل كبير.

وبالفعل بدأ روما الموسم قويا فقد انتصر على يوفنتوس في الجولة الثانية، وواصل الانتصارات حتى وصل لسبع انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة في أول عشر جولات، ليتصدر جدول الدوري بمطاردة من نابولي وفيورنتينا وإنتر.

في مباراة الجولة الـ11 سقط روما على يد منافسه في القمة إنتر، لكنه فاز في دربي العاصمة ضد لاتسيو في مباراة شهدت نقطة تحول لروما في الموسم الجديد.

نقطة التحول كانت إصابة محمد صلاح نجم الفريق الذي سجل خمسة أهداف حتى ذلك الوقت، وتلاه جيرفينيو بعد أيام ليبدأ روما عهدا جديدا هذا الموسم.

دخل روما مع غياب صلاح دوامة من الخسائر والتعادلات في الكالتشيو، فقد خسر مباراة وتعادل في مباراتين، لتفتح الجماهير النار على جارسيا وتطالب برحيله.

وعاد صلاح في مباراة نابولي التي تعادل فيها روما أيضا، قبل أن يتذوق الذئاب طعم الفوز في المباراة الأخيرة بـ2015 على حساب جنوى.

روما أنهى 2015 باحتلال المركز الخامس بالدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن إنتر المتصدر.

دوري الأبطال

في دوري أبطال أوروبا لموسم 2015-2016 وقع روما في مجموعة تضم معه برشلونة وباير ليفركوزن وباتي بوريسوف ليقدم نتائج متباينة وقفت في صالحه في النهاية.

فقد بدأ المجموعة بتعادل مستحق مع برشلونة قبل أن يخسر بشكل مفاجئ من باتي 4-3، ثم يتعادل 4-4 مع ليفركوزن في ألمانيا، وكانت مباراة الجولة الرابعة هي الفارقة، إذ انتصر فريق العاصمة 3-2.

مباراة الجولة الخامسة شهدت سقوطا مدويا أمام برشلونة بنتيجة 6-1، قبل أن يتعادل مع باتي سلبيا ويتأهل لدور الـ16 بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على ليفركوزن الذي تساوى معه في النقاط.

بعدها بأيام ودع روما كأس إيطاليا على يد الفريق المغمور القادم من الدرجة الثانية سبيزيا.