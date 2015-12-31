طائرات التحالف تقصف قاعدة "الديلمى" فى صنعاء ومعسكر "المنار" بالحديدة

>قصفت طائرات دول التحالف العربى فجر اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن 4 انفجارات قوية سمعت تدوى فى أرجاء قاعدة الديلمى الجوية القريبة من مطار صنعاء شمال العاصمة .. وكانت الطائرات قد استهدفت القاعدة أكثر من مرة خلال هذا الاسبوع .

واستمرت الطائرات فى طلعاته الاستكشافية فوق العاصمة صنعاء منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم وسط غياب تام للمضادات الأرضية .

ومن ناحية أخرى قصف الطائرات مساء أمس معسكر المنار بمديرية الحيمة الخارجية بضواحى العاصمة على طريق صنعاء – الحديدة الذى تتمركز فيه عناصر الميليشيات.

وذكر موقع "المصدر أون لاين" أن القصف استمر لساعتين واستهدف مكاتب قيادة المعسكر ومخازن الأسلحة، وسمعت دوى الانفجارت الشديدة وشوهدت النيران ترتفع فى المعسكر.

كما أدى القصف إلى تدمير جسر نقيل المنار الذى يربط صنعاء بالحديدة.

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