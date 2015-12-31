مدعى عام جورجيا الأمريكية: الولاية لا يمكنها منع دخول اللاجئين السوريين

> قال مدعى عام ولاية جورجيا الأمريكية إن الولاية التى تعهد حاكمها بمنع دخول اللاجئين السوريين لا يمكنها أن تمنعهم من السكن فيها أو تحرمهم من المزايا الاتحادية مثل كوبونات الغذاء.

كان الحاكم الجمهورى ناثان ديل قد عبر عن قلقه على سلامة سكان ولايته وقال إنه لن يقبل أى لاجئ سورى إلى أن تجرى الحكومة الاتحادية تعديلات على إجراءات فحص سجلات الوافدين والتدقيق فيها.

وكان ديل ضمن أكثر من 24 حاكم ولاية أمريكيا تعهدوا بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى ولاياتهم بعد هجمات 13 نوفمبر تشرين الثانى فى باريس والتى أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

وقال المدعى العام الجمهورى صمويل أولينز فى رأى رسمى أمس الأربعاء إنه يتفهم المخاوف التى دفعت حاكم الولاية إلى إصدار هذا الأمر التنفيذى الذى نظر فيه بطلب من الحاكم نفسه.

لكنه قال إن القانون الاتحادى يلزم جورجيا بتوفير المزايا الاتحادية للاجئين السوريين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة شرعية.

وأضاف "لا علم لى بأى قانون أو اتفاق من شأنه أن يسمح لولاية بمنع لاجئين من دول بعينها من المشاركة فى برنامج إعادة توطين اللاجئين مهما حسنت النوايا."

وقالت متحدثة باسم ديل إنه يعكف على مراجعة رأى أولينز.

وتلتزم إدارة الرئيس باراك أوباما بخطة قبول عشرة آلاف لاجئ سورى فى العام المقبل رغم انتقادات زعماء الجمهوريين الذين يصفونها بأنها مخاطرة كبيرة.

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