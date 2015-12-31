أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مدعى عام جورجيا الأمريكية: الولاية لا يمكنها منع دخول اللاجئين السوريين

Google+ Print
مدعى عام جورجيا الأمريكية: الولاية لا يمكنها منع دخول اللاجئين السوريين مدعى عام جورجيا الأمريكية: الولاية لا يمكنها منع دخول اللاجئين السوريين

> قال مدعى عام ولاية جورجيا الأمريكية إن الولاية التى تعهد حاكمها بمنع دخول اللاجئين السوريين لا يمكنها أن تمنعهم من السكن فيها أو تحرمهم من المزايا الاتحادية مثل كوبونات الغذاء.

كان الحاكم الجمهورى ناثان ديل قد عبر عن قلقه على سلامة سكان ولايته وقال إنه لن يقبل أى لاجئ سورى إلى أن تجرى الاتحادية تعديلات على إجراءات فحص سجلات الوافدين والتدقيق فيها.

وكان ديل ضمن أكثر من 24 حاكم ولاية أمريكيا تعهدوا بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى ولاياتهم بعد هجمات 13 نوفمبر تشرين الثانى فى باريس والتى أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

وقال المدعى العام الجمهورى صمويل أولينز فى رأى رسمى أمس الأربعاء إنه يتفهم المخاوف التى دفعت حاكم الولاية إلى إصدار هذا الأمر التنفيذى الذى نظر فيه بطلب من الحاكم نفسه.

لكنه قال إن القانون الاتحادى يلزم جورجيا بتوفير المزايا الاتحادية للاجئين السوريين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة شرعية.

وأضاف "لا علم لى بأى قانون أو اتفاق من شأنه أن يسمح لولاية بمنع لاجئين من دول بعينها من المشاركة فى برنامج إعادة توطين اللاجئين مهما حسنت النوايا."

وقالت متحدثة باسم ديل إنه يعكف على مراجعة رأى أولينز.

وتلتزم إدارة الرئيس باراك أوباما بخطة قبول عشرة آلاف لاجئ سورى فى العام المقبل رغم انتقادات زعماء الجمهوريين الذين يصفونها بأنها مخاطرة كبيرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم