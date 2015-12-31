الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر اليوم.. وهطول أمطار على شمال البلاد

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وسيناء حتى شمال الصعيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وجاءت درجات الحرارة فى مصر كالآتى:
>9 درجات للصغرى - 15 للعظمى
>11 للصغرى - 15 عظمى
>10 للصغرى - 15 للكبرى
>13 للصغرى - 17 للعظمى
>12 للصغرى - 17 للعظمى
>9 للصغرى - 17 للعظمى
>10 للصغرى - 17 للعظمى
>11 للصغرى – 17 للعظمى
>
>5 للصغرى - 16 للعظمى
>13 للصغرى- 23 للعظمى
>14 للصغرى – 20 للعظمى
>8 للصغرى – 18 للعظمى
>8 للصغرى – 17 للعظمى
>12 للصغرى – 20 للعظمى
>10 للصغرى – 16 للعظمى
>7 للصغرى – 18 للعظمى
>
>6 للصغرى – 21 للعظمى
>
>الصغرى 9 العظمى 19،
>
>10 للصغرى – 20 للعظمى
>
>15 للصغرى – 23 للعظمى
>
>9 للصغرى – 19 للعظمى
كما يشهد طقس اليوم انخفاضاً ملحوظاً فى درحات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب اضطراب فى الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5.
وجاءت درجات الحرارة فى مصر كالآتى:
>
القاهرة
>9 درجات للصغرى - 15 للعظمى
الإسكندرية
>11 للصغرى - 15 عظمى
مرسى مطروح
>10 للصغرى - 15 للكبرى
بورسعيد
>13 للصغرى - 17 للعظمى
دمياط
>12 للصغرى - 17 للعظمى
الإسماعيلية
>9 للصغرى - 17 للعظمى
السويس
>10 للصغرى - 17 للعظمى
العريش
>11 للصغرى – 17 للعظمى
>
>نخل
>5 للصغرى - 16 للعظمى
الغردقة
>13 للصغرى- 23 للعظمى
شرم الشيخ
>14 للصغرى – 20 للعظمى
المنيا
>8 للصغرى – 18 للعظمى
الفيوم
>8 للصغرى – 17 للعظمى
رأس سدر
>12 للصغرى – 20 للعظمى
وسط الدلتا
>10 للصغرى – 16 للعظمى
أسيوط
>7 للصغرى – 18 للعظمى
>
سوهاج
>6 للصغرى – 21 للعظمى
>
الأقصر
>الصغرى 9 العظمى 19،
>
أسوان
>10 للصغرى – 20 للعظمى
>
شلاتين
>15 للصغرى – 23 للعظمى
>
قنا
>9 للصغرى – 19 للعظمى