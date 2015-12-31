أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر اليوم.. وهطول أمطار على شمال البلاد

Google+ Print
الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر اليوم.. وهطول أمطار على شمال البلاد الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر اليوم.. وهطول أمطار على شمال البلاد
يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وسيناء حتى شمال الصعيد.

كما يشهد طقس اليوم انخفاضاً ملحوظاً فى درحات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب اضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5.

وجاءت درجات الحرارة فى كالآتى:
>

القاهرة


>9 درجات للصغرى - 15 للعظمى

الإسكندرية


>11 للصغرى - 15 عظمى

مرسى مطروح


>10 للصغرى - 15 للكبرى

بورسعيد


>13 للصغرى - 17 للعظمى

دمياط


>12 للصغرى - 17 للعظمى

الإسماعيلية


>9 للصغرى - 17 للعظمى

السويس


>10 للصغرى - 17 للعظمى

العريش


>11 للصغرى – 17 للعظمى
>


>نخل


>5 للصغرى - 16 للعظمى

الغردقة


>13 للصغرى- 23 للعظمى

شرم الشيخ


>14 للصغرى – 20 للعظمى

المنيا


>8 للصغرى – 18 للعظمى

الفيوم


>8 للصغرى – 17 للعظمى

رأس سدر


>12 للصغرى – 20 للعظمى

وسط الدلتا


>10 للصغرى – 16 للعظمى

أسيوط


>7 للصغرى – 18 للعظمى
>

سوهاج


>6 للصغرى – 21 للعظمى
>

الأقصر


>الصغرى 9 العظمى 19،
>

أسوان


>10 للصغرى – 20 للعظمى
>

شلاتين


>15 للصغرى – 23 للعظمى
>

قنا


>9 للصغرى – 19 للعظمى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا