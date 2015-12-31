الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر اليوم.. وهطول أمطار على شمال البلاد

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وسيناء حتى شمال الصعيد.

كما يشهد طقس اليوم انخفاضاً ملحوظاً فى درحات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب اضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5.

وجاءت درجات الحرارة فى مصر كالآتى:

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القاهرة

الإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

الإسماعيلية

السويس

العريش



>نخل

الغردقة

شرم الشيخ

المنيا

الفيوم

رأس سدر

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

قنا

>9 درجات للصغرى - 15 للعظمى>11 للصغرى - 15 عظمى>10 للصغرى - 15 للكبرى>13 للصغرى - 17 للعظمى>12 للصغرى - 17 للعظمى>9 للصغرى - 17 للعظمى>10 للصغرى - 17 للعظمى>11 للصغرى – 17 للعظمى>5 للصغرى - 16 للعظمى>13 للصغرى- 23 للعظمى>14 للصغرى – 20 للعظمى>8 للصغرى – 18 للعظمى>8 للصغرى – 17 للعظمى>12 للصغرى – 20 للعظمى>10 للصغرى – 16 للعظمى>7 للصغرى – 18 للعظمى>6 للصغرى – 21 للعظمى>الصغرى 9 العظمى 19،>10 للصغرى – 20 للعظمى>15 للصغرى – 23 للعظمى>9 للصغرى – 19 للعظمى