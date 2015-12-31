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ما هي الأفلام العشرة التي حصدت أعلى الإيرادات على شباك التذاكر عالمياً عام 2015؟

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الخميس 31-12-2015 00:01

بيروت _ إدي اسطا

المرتبة العاشرة هي من نصيب فيلم The Martian للمخرج Ridley Scott ومن بطولة Matt Damon و Jessica Chastain والذي جمع 593.9 مليون دولار.
المرتبة التاسعة يحتلها The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 للمخرج Francis Lawrence وبطولة Jennifer Lawrence و Josh Hutcherson والذي جمع 616.8 مليون دولار.
المرتبة الثامنة يحتلها Mission: Impossible - Rogue Nation للمخرج Christopher McQuarrie وبطولة Tom Cruise و Jeremy Renner والذي جمع 682.3 مليون دولار.
المرتبة السابعة هي من نصيب Spectre للمخرج Sam Mendes وبطولة Daniel Craig و Christoph Waltz والذي حصد مبلغ 850.2 مليون دولار.
المرتبة السادسة هي من نصيب الفيلم الكرتوني Inside Out للمخرجين Pete Docter و Ronnie Del Carmen وشارك بإعطاء أصوات الشخصيات فيه Amy Poehler و Bill Hader والذي جمع 851.7 مليون دولار.
المرتبة الخامسة هي من نصيب فيلم Star Wars: The Force Awakens للمخرج J.J. Abrams وبطولة Harrison Ford و Carrie Fisher والذي جمع مليار و 90 مليون دولار.
المرتبة الرابعة هي من نصيب فيلم Minions للمخرجين Kyle Balda و Pierre Coffin وشارك بإعطاء أصوات الشخصيات فيه Sandra Bullock و Michael Keaton والذي جمع مليار و 157 مليون دولار.
المرتبة الثالثة يحتلها فيلم Avengers: Age of Ultron للمخرج Joss Whedon وبطولة Robert Downey Jr و Chris Hemsworth والذي حصد مليار و 405 مليون دولار.
المرتبة الثانية يحتلها فيلم Furious 7 للمخرج James Wan وبطولة Vin Diesel و Paul Walker والذي جمع مليار و 515 مليون دولار.
أما الفيلم الذي جمع أعلى الإيرادات على شباك التذاكر عالمياً سنة 2015 هو Jurassic World للمخرج Colin Trevorrow وبطولة Chris Pratt و Bryce Dallas Howard مع مليار و 669 مليون دولار.

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