ما هي الأفلام العشرة التي حظيت بأكبر نسبة من القرصنة عام 2015؟

قرصنة الأفلام أمر غير قانوني وكل شخص يقوم بهذا العمل يشارك في سرقة حقوق الشركة المنتجة للفيلم والفريق التقني إضافة للممثلين، ولكن هذا واقع مر يمارسه الملايين في معظم أنحاء العالم وخاصة من خلال عمليات التنزيل عبر مواقع مشتبه بأمرها. وبحسب الخبراء فإن الفيلم الذي حظي بأكثر نسبة من القرصنة لعام 2015 هو Interstellar للمخرج Christopher Nolan الذي تمّ تنزيله بطريقة غير شرعية 46 مليون و762 ألف مرة بين الأول من يناير و 23 ديسمبر من هذا العام.

فيما يلي المراتب العشرة للأفلام الأكثر قرصنة لعام 2015

1. Interstellar الذي تم تنزيله 46 مليون و762 ألف مرة

2. Furious 7 الذي تم تنزيله 44 مليون و794 ألف مرة

3. Avengers: Age of Ultron الذي تم تنزيله 41 مليون و594 ألف مرة

4. Jurassic World الذي تم تنزيله 36 مليون و881 ألف مرة

5. Mad Max: Fury Road الذي تم تنزيله 36 مليون و443 ألف مرة

6. American Sniper الذي تم تنزيله 33 مليون و953 ألف مرة

7. Fifty Shades of Grey الذي تم تنزيله 32 مليون و126 ألف مرة

8. The Hobbit: Battle Of The Five Armies الذي تم تنزيله 31 مليون و574 ألف مرة

9. Terminator: Genisys الذي تم تنزيله 31 مليون مرة

10. Kingsman: The Secret Service الذي تم تنزيله 30 مليون و922 ألف مرة