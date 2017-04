ما هي أسوأ عشرة أفلام لعام 2015؟

المرتبة العاشرة يحتلها الفيلم الكرتوني Minions للمخرجين Kyle Balda و Pierre Coffin وشارك بإعطاء أصوات الشخصيات فيه Sandra Bullock و Michael Keaton.

المرتبة التاسعة يحتلها فيلم Burnt للمخرج John Wells ومن بطولة Bradley Cooper و Sienna Miller.

المرتبة الثامنة يحتلها فيلم A Walk in the Woods للمخرج Ken Kwapis ومن بطولة Robert Redford و Nick Nolte.

المرتبة السابعة هي من نصيب فيلم Hot Pursuit للمخرجة Anne Fletcher ومن بطولة Reese Witherspoon و Sofía Vergara.

المرتبة السادسة هي لفيلم Vacation للمخرجين John Francis Daley و Jonathan M. Goldstein ومن بطولة Ed Helms و Christina Applegate.

المرتبة الخامسة هي من نصيب فيلم Stonewall للمخرج Roland Emmerich ومن بطولة Joey King و Ron Perlman.

المرتبة الرابعة هي لفيلم The Age of Adaline للمخرج Lee Toland Krieger ومن بطولة Blake Lively و Harrison Ford.

المرتبة الثالثة يحتلها فيلم Jupiter Ascendingللمخرجين Andy و Lana Wachowski ومن بطولة Mila Kunis و Channing Tatum .

المرتبة الثانية هي من نصيب فيلم Aloha للمخرج Cameron Crowe ومن بطولة Bradley Cooper و Emma Stone.

أما الفيلم الذي يحتل المرتبة الأولى كأسوأ فيلم لعام 2015 بحسب Time Magazine فعنوانه Fantastic Four للمخرج Josh Trank ومن بطولة Miles Teller و Kate Mara.