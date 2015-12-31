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ما هي أسوأ عشرة أفلام لعام 2015؟

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الأربعاء 30-12-2015 23:52

المرتبة العاشرة يحتلها الفيلم الكرتوني Minions للمخرجين Kyle Balda و Pierre Coffin وشارك بإعطاء أصوات الشخصيات فيه Sandra Bullock و Michael Keaton.
المرتبة التاسعة يحتلها فيلم Burnt للمخرج John Wells ومن بطولة Bradley Cooper و Sienna Miller.
المرتبة الثامنة يحتلها فيلم A Walk in the Woods للمخرج Ken Kwapis ومن بطولة Robert Redford و Nick Nolte.
المرتبة السابعة هي من نصيب فيلم Hot Pursuit للمخرجة Anne Fletcher ومن بطولة Reese Witherspoon و Sofía Vergara.
المرتبة السادسة هي لفيلم Vacation للمخرجين John Francis Daley و Jonathan M. Goldstein ومن بطولة Ed Helms و Christina Applegate.
المرتبة الخامسة هي من نصيب فيلم Stonewall للمخرج Roland Emmerich ومن بطولة Joey King و Ron Perlman.
المرتبة الرابعة هي لفيلم The Age of Adaline للمخرج Lee Toland Krieger ومن بطولة Blake Lively و Harrison Ford.
المرتبة الثالثة يحتلها فيلم Jupiter Ascendingللمخرجين Andy و Lana Wachowski ومن بطولة Mila Kunis و Channing Tatum .
المرتبة الثانية هي من نصيب فيلم Aloha للمخرج Cameron Crowe ومن بطولة Bradley Cooper و Emma Stone.
أما الفيلم الذي يحتل المرتبة الأولى كأسوأ فيلم لعام 2015 بحسب Time Magazine فعنوانه Fantastic Four للمخرج Josh Trank ومن بطولة Miles Teller و Kate Mara.

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