ما هي أفضل عشرة أفلام لعام 2015؟

بيروت _ إدي اسطا

الفيلم العاشر هو Straight Outta Compton للمخرج F. Gary Gray غير المرشح لجوائز الـ Golden Globe.

الفيلم التاسع هو Star Wars: The Force Awakens للمخرج J.J. Abrams غير المرشح لجوائز الـ Golden Globe.

الفيلم الثامن هو Spotlight للمخرج والسيناريست Tom McCarthy والمرشح حالياً لثلاث جوائز Golden Globe كأفضل فيلم درامي وأفضل مخرج وأفضل سيناريو.

الفيلم السابع هو Room للمخرج Lenny Abrahamson والمرشح حالياً لثلاث جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثلة لـ Brie Larson عن فئة الأفلام الدرامية وكأفضل سيناريو.

الفيلم السادس هو The Martian للمخرج Ridley Scott والمرشح حالياً لثلاث جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وممثل لـ Matt Damon عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية وأفضل مخرج.

الفيلم الخامس هو Mad Max: Fury Roadللمخرج George Miller والمرشح حالياً لجائزتي Golden Globe كأفضل فيلم عن فئة الأفلام الدرامية وأفضل مخرج.

الفيلم الرابع هو Inside Out للمخرجين Pete Docter و Ronnie Del Carmen والمرشح حالياً لجائزة Golden Globe كأفضل فيلم كرتوني.

الفيلم الثالث هو Carolللمخرج Todd Haynes والمرشح حالياً لخمس جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثلة لـ Cate Blanchett و Rooney Mara عن فئة الأفلام الدرامية وأفضل مخرج وأفضل موسيقى لـ Carter Burwell

الفيلم الثاني هو Bridge of Spies للمخرج Steven Spielberg والمرشّح حالياً لجائزة Golden Globe كأفضل ممثل في دور مساعد لـ Mark Rylance

الفيلم الأول في لائحة أفضل 10 أفلام لعام 2015 بحسب الـ American Film Institute أو معهد الفيلم الأميركي عنوانه The Big Short للمخرج Adam McKay وهو مرشح حالياً لأربع جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Christian Bale و Steve Carell عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية وأفضل سيناريو.