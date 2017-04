من هم المشاهير الذين دخلوا القفص الذهبي عام 2015؟

بيروت _ إدي اسطا

في 5 يناير، تزوجت الممثلة Cameron Diaz من الموسيقي Benji Madden في منزلهما في Beverly Hills

في الثالث من فبراير، تزوج الممثلان Johnny Depp و Amber Heard خلال حفل خاص على احدى جزر الـ Bahamiann التي يملكها الممثل.

في 14 فبراير، قالت Sophie Hunter رسمياً نعم للممثل Benedict Cumberbatch في حفل سري على جزيرة Isle of Wight الانكليزية.

بعد 7 سنوات من خطوبتهما، دخلت الممثلة Amy Adams القفص الذهبي بعد أن قالت نعم للممثل Darren Le Gallo في الثاني من مايو في حفل حضره بعض الأصدقاء والأقارب.

في 21 يونيو، دخلت الممثلة Zooey Deschanel و المنتج Jacob Pechenik القفص الذهبي بحفل سرّي في مدينة Austin في Texas علماً أن هذا الثنائي رزق بإبنة في أغسطس.

بالرغم من كل المعلومات التي أكدت ان الممثلين Ashton Kutcher و Mila Kunis تزوّجا سبقاً، إلا أن هذا الثنائي احتفلا بزواجهما رسمياً في الرابع من يوليو في The Secret Garden في California

في الخامس من أغسطس قالت الممثلة Jennifer Aniston نعم للممثل Justin Theroux في حفل سرّي بعيداً عن الإعلام.

22 نوفمبر هو اليوم الذي انتظره مطولاً الممثلان Sofia Vergara و Joe Manganiello ليقولا نعم في منتجع The Breakers Palm Beach في Florida بحضور مجموعة من المشاهير أذكر منهم Reese Witherspoon و Channing Tatum و Pitbull.