من هم أبرز المشاهير الذين رزقوا أولاداً عام 2015؟

بيروت _ إدي اسطا

في 29 يناير، رزقت المغنية Shakira وزوجها لاعب كرة القدم الاسباني Gerard Piqué بصبي أطلقا عليه اسم Sasha

في 16 مارس، استقبل الممثل Vin Diesel و Paloma Jimenez ابنتهما Pauline

في 17 مارس، إحتفل الممثل Sacha Baron Cohen وزوجته الممثلة Isla Fisher بولادة ابنهما Montgomery Moses Brian

في الأول من أبريل، رزقت الممثلة Milla Jovovich والمخرج Paul W.S. Anderson بإبنة أسمياها Dashiel Edan

استقبل المغني Justin Timberlake والممثلة Jessica Bielفي 12 أبريل ابنهما Silas Randall

في الثاني من مايو، رزق الأمير William و Kate Middleton بإبنة هي الأميرة Charlotte Elizabeth Diana

في 13 يونيو، رزق الممثل Benedict Cumberbatch و Sophie Hunter بصبي لم يكشفا عن اسمه.

استقبل الممثل Alec Baldwin وزوجته Hilaria في 17 يونيو صبياً أسمياه Rafael Thomas

الممثلة Jennifer Love Hewitt و Brian Hallisay استقبلا ابنهما Atticus Jamesفي 24 يونيو.

في الرابع من يوليو رزق الممثل Jeff Goldblum وEmilie Livingston بصبي أطلقا عليه اسم Charlie Ocean ورزق المغني Bobby Brown و Alicia Etheredge في 11 يوليو بإبنة لم يكشفا عن اسمها.

في 15 اغسطس، استقبل الممثل Joseph Gordon-Levitt و Tasha McCauley ابنهما ولكنهما لما يكشفا عن اسمه.

في 7 اكتوبر، رحّبت الممثلة Carey Mulligan وزوجها Marcus Mumford بمولودهما الأول لكنهما لم يذكرا اسمه ولا جنسه.

في 5 ديسمبر، رزق Kanye West و Kim Kardashian بصبي اسمياه Saint West

آخر أولاد المشاهير المولودين في العام 2015 هي Jasmine ابنة الممثل Dwayne Johnson و Lauren Hashian والتي أبصرت النور في 16 ديسمبر.