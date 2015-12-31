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إذا عرف السبب بطل العجب.. 3 أسباب للصداع النصفى اعرفها واتخلص منها

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إذا عرف السبب بطل العجب.. 3 أسباب للصداع النصفى اعرفها واتخلص منها إذا عرف السبب بطل العجب.. 3 أسباب للصداع النصفى اعرفها واتخلص منها
"إذا عرف السبب بطل العجب" مبدأ يتخذه الكثيرون للتعرف على تفسير كل ما يحدث بحياتهم، والمرض من بين الأشياء التى يبحث الكثيرون عن أسبابها، ويعتبر الصداع النصفى من الأعراض المزعجة التى يبحث الناس عن أسبابها لتجنبها.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" حلولاً سريعة للتعرف على سبب الصداع النصفى وكيفية التخلص منه، وهى:

نزلات البرد الموسمية


>اكتشفت دراسة استقصائية واسعة عن أن نزلات البرد خاصة المصاحبة لمشكلات الجيوب الأنفية والحساسية تسبب الإصابة بالصداع النصفى، ومع حل المشكلة يختفى هذا الألم على الفور.

الجوع قبل النوم


>كشفت دراسة عن أن الإصابة بالصداع النصفى فى فترة الليل أكثر من النهار، يمكن أن تحدث بسبب عدم تناول وجبة خفيفة قبل النوم، فبسبب الإرهاق وعدم تناول وجبات الطعام الكافية يصاب الإنسان بالصداع فى نهاية اليوم.

التوتر


>وفى نفس الدراسة الاستقصائية السابقة، اكتشف الباحثون أن الإجهاد وحده لا يسبب الصداع ولكن إضافة التوتر إليه هو السبب الرئيسى فى حدوث الصداع، وحل التوتر لا يكون بالمسكنات والمنومات ولكنها تكون بالخطوات التالية:

1. إعطاء إجازة للعقل، عن طريق غلق العينين وتخيل مكان مفضل لك للاسترخاء بكل تفاصيله واحلم أنك هناك بالفعل حتى تصل إلى الاسترخاء الذى يخلصك من التوتر.
>2. خذ نفسا عميقا عند الوصول إلى قمة التوتر سواء فى العمل أو الحياة الطبيعية عدة مرات قبل استكمال ما تقوم به من فعل حتى تهدأ أعصابك.
>3. اعمل بحر صغير فى منزلك عن طريق ملء "البانيو" بالماء الدافئ مع إضافة القليل من الملح والاسترخاء فيه للتخلص من الطاقة السلبية المكونة نتيجة الضغوط اليومية.

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مصر 365