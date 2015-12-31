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تخفيف حبس طالبتين من 4 سنوات لـ"سنتين" لإتهامهن بالإنضمام للإخوان بالمطرية

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تخفيف حبس طالبتين من 4 سنوات لـ"سنتين" لإتهامهن بالإنضمام للإخوان بالمطرية تخفيف حبس طالبتين من 4 سنوات لـ"سنتين" لإتهامهن بالإنضمام للإخوان بالمطرية
قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، تعديل الأحكام الصادره ضد الطالبتان دعاء نبوى و هاجر محمد بمعاقبتهن بالحبس 4 سنوات إلى تخفيف الحكم بالحبس سنتان وغرامة 30 الف جنيه، على خلفية إتهامهمن بالإنضمام للإخوان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمتين إرتكاب جرائم "الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، الدعوة للتظاهر بدون ترخيص، التحريض على العنف، قطع الطرق وتعطيل المواصلات، حيازة منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة" .

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض عليهما يوم الجمعة الموافق 2105/7/24 من المطرية، بعد ورود بلاغ يفيد تنظيم جماعة الإخوان تظاهرة بدون ترخيص، ودعوة المواطنين الى المشاركة فى تلك التظاهرة، وعلى الفور إنتقلت قوات الأمن الى مكان التظاهرة، ونجحت فى فضها، والقبض على عدد من المتهمين بينهم هاتين الفتاتين .

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مصر 365