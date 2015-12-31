مباحث التموين تضبط صاحب بنزينة لتصرفه فى 14 طن بنزين بسوهاج

ألقى ضباط مباحث تموين سوهاج، برئاسة العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة مباحث تموين سوهاج على صاحب محطة بنزين لتصرفه فى " 14" طن بنزين بالبيع بالسوق السوداء، وصاحب محلى حلوانى لإدارته المصنع بدون ترخيص مستخدما مواد منتهية الصلاحية، حيث بلغت جملة القضايا المضبوطة "22" قضية تموينية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة التموين بتمكنهم من شن حملة تموينية استهدفت الجرائم التموينية وتحقيق أقصى رقابة على ‏الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع ‏مجهولة المصدر .

وقد أشارت التحريات من ضبط ‏"حمادة . ع . ع" 40 سنة صاحب محطة بنزين – ويقيم دائرة مركز المراغة ‏لقيامه بالتصرف فـى "14" طن بنزين 80 من حصة المحطة وبيعها بالسوق السوداء ‏وعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول بالمحطة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19508 جنح ‏مركز المراغة لسنة 2015 ‏.

وتم ضبط "فتحى . ز . ر" 52 سنة صاحب محل حلوانى – ويقيم دائرة مركز سوهاج لإدارته ‏نشاطا تجاريا بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ‏وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط "337" كجم حلويات ومواد تصنيع مختلفة الأنواع، و"1" أسطوانة بوتاجاز ، و"1" عجانة بموتور كهربائى، و"1" ميزان، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13 ‏أحوال قسم أول سوهاج اليوم ‏.

>‏و"أمير . ث . ك " 28 سنة صاحب محل فطائر ومشروبات، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج ‏لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر "5" كجم بليلة حمص، و‏‏"13"عبوة عصير وبن محمص وسادة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال قسم ثان ‏سوهاج اليوم. ‏‏و"محمد . ت . ف" 43 سنة صاحب محل مجمدات، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لحيازته ‏سلع غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط "20" كجم "لحوم، كبدة، شاورمة، ‏تحرر عن ذلك المحضر رقم 12 أحوال قسم أول سوهاج اليوم. ‏و"مينا . ر. ص" 24 سنة صاحب محل هواتف محمولة – ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، ‏وتم ضبط "2" خط هاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 41 أحوال قسم ثان ‏سوهاج اليوم‏ ،وتم ضبط "5118" قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر – تحرر عن ذلك ‏المحضر رقم 7 أحوال قسم أول سوهاج اليوم ‏.

وضبط"129" قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر – تحرر عن ذلك المحضر ‏رقم 8 أحوال قسم أول سوهاج اليوم ‏.

وعلى جانب آخر أنهت الحملة أعمالها بتحرير " 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، وقضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، قضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، وقضيتين إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز .‏

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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