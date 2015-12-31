محافظ القليوبية يعقد اجتماعا بنواب البرلمان الجدد ويهدى "كرسى متحرك"لمريضة

التقى الدكتوررضا فرحات محافظ القليوبية مساء امس بأعضاء مجلس النواب الجدد، ورحب بهم كما رحبوا به على أرض القليوبية وتمنوا للمحافظة فى عهده كل تقدم وازدهار، وأعرب لهم عن أهمية المشاركة المجتمعية والتعاون والتنسيق الذى يجب أن يتم بين نواب البرلمان الممثلين للسلطة التشريعية والمحافظ والأجهزة المعاونة له بصفتهم ممثلين للسلطة التنفيذية، وضرورة أن ينعكس ثمرة هذا التعاون لصالح مواطنى القليوبية.

وطلب المحافظ من المهنئين له ألا ينفقوا أموالا فى تهنئته بالمنصب بل يوجهون هذه الأموال لخدمة البسطاء بالقليوبية، حيث قام بعض الأهالى بالتبرع بعشر حضانات لمستشفيات محافظة القليوبية، مما جعل بعض النواب يحذوا حذوهم ويتبرعون بالآتى: النائب عادل عامر عن دائرة القناطر الخيرية تبرع بعشر حضانات كما تبرع النائب سمير صبحى عن دائرة شبين القناطر بعشر حضانات والنائب رشاد شكرى عضو قائمة فى حب مصر بعشر حضانات أخرى أما النائب مصطفى الكمار عن دائرة شبين القناطر فقد تبرع بأربعة أجهزة تنفس صناعى لصالح المواطنين، وقد أعلن النواب أن هذا التبرع يأتى فى إطار تقديرهم لأبناء محافظة القليوبية الذين أعطوهم ثقتهم ليمثلوهم فى البرلمان الجديد وشكرهم الدكتور فرحات على مساهمتهم وشعورهم النبيل، وأكد لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع 24 ساعة وأنه على استعداد لحل جميع المشاكل التى قاموا بعرضها وأن كل المشاكل يمكن أن تحل بالتعاون فيما بينه وبينهم.

كما اجتمع أمس الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بالدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الاستشارى لرئيس الجمهورية، وذلك لمناقشة المشروع القومى لتنمية المحافظات، والذى يبدأ من محافظة القليوبية ويتم تعميمه بعد ذلك على باقى المحافظات. ويتضمن المشروع القومى أربعة مشروعات صناعية عملاقة تقوم بتنفيذها المحافظة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لتوفر العديد من فرص العمل للشباب وتهدف إلى تحقيق تنمية صناعية داخل المحافظة، المشروع الأول هو مشروع وظيفتك جنب بيتك والذى يهدف إلى إنشاء عشر مصانع فى عشر وحدات قروية فى المحافظة كمرحلة أولى، المشروع الثانى هو إقامة مجمع صناعى للصناعات الصغيرة للشباب على مساحة 36 فدانا بالخانكة، المشروع الثالث هو إنشاء مجمع صناعات صغيرة للصناعات الغذائية على مساحة 50 فدانا ببنها، بالإضافة إلى مشروعين سياحيين بالقناطر الخيرية وعرب العليقات بالخانكة، وكذلك مشروع لإعادة تدوير القمامة وتوليد الطاقة.

قام الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية مساء أمس بإهداء سيدة مريضة بمستشفى بنها التعليمى "كرسى متحرك كهربائى" حتى تتمكن من قيادته بنفسها وقد تبرع به فاعل خير، مما أدخل البهجة والسعادة على قلب هذه المريضة، وتجدر الإشارة إلى أن ذلك جاء تلبية لمطلب كانت قد طلبته هذه السيدة خلال زيارة المحافظ المفاجئة للمستشفى في أول يوم عمل له بالقليوبية.