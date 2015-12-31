بالصور.. محافظ القليوبية يزور مركز تدريب شرطة النقل والمواصلات بالخانكة

قام الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بزيارة مركز تدريب الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بأبو زعبل بالخانكة، أمس، وقد تمت تلك الزيارة بناء على دعوة مفاجئة من قيادات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الذين علموا بتواجد المحافظ بجوارهم لتفقد مساكن الـ 113عمارة سكنية، حيث لبى الدعوة على الفور فى إطار تدعيم جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بصفة عامة، وقد استقبله جميع الضباط والجنود العاملين بالمركز بكل الترحاب متمنين له كل التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة بمحافظة القليوبية.



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