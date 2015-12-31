أخبار عاجلة

بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ القليوبية يزور مركز تدريب شرطة النقل والمواصلات بالخانكة

Google+ Print
بالصور.. محافظ القليوبية يزور مركز تدريب شرطة النقل والمواصلات بالخانكة بالصور.. محافظ القليوبية يزور مركز تدريب شرطة النقل والمواصلات بالخانكة
قام الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بزيارة مركز تدريب الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بأبو زعبل بالخانكة، أمس، وقد تمت تلك الزيارة بناء على دعوة مفاجئة من قيادات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الذين علموا بتواجد المحافظ بجوارهم لتفقد مساكن الـ 113عمارة سكنية، حيث لبى الدعوة على الفور فى إطار تدعيم جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بصفة عامة، وقد استقبله جميع الضباط والجنود العاملين بالمركز بكل الترحاب متمنين له كل التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة بمحافظة القليوبية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365