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بان كى مون يؤكد استعداد الأمم المتحدة فى إعادة إعمار الرمادى

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بان كى مون يؤكد استعداد الأمم المتحدة فى إعادة إعمار الرمادى بان كى مون يؤكد استعداد الأمم المتحدة فى إعادة إعمار الرمادى
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون استعداد المنظمة الأممية فى إعادة الخدمات الأساسية إلى مدينة الرمادى، والسماح للنازحين بالعودة السريعة إلى المدينة بعد استعادتها من تنظيم داعش.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى الليلة، عن مون قوله خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى تقديمه ذلك العرض، مشيرا إلى أن استعادة الرمادى "نصر مهم"، مؤكدا على "الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لاستعادة حكم القانون والخدمات الأساسية فى الرمادى للسماح بعودة النازحين بالسرعة الممكنة".

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أصدر فى وقت سابق أمرا بتشكيل لجنة عليا لإعادة الاستقرار وإعمار مدينة الرمادى فورا، وذكر بيان صادر عن مكتب العبادى أن محافظ الأنبار سيتولى رئاسة اللجنة التى ستضم فى عضويتها وكلاء وزارات الدفاع والداخلية والمالية والكهرباء والإعمار والإسكان والتربية والصحة.
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