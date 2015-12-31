السيسى ومميش يتصدران شخصيات عام 2015 فى استطلاع "المصرى الدولى" بالإسماعيلية

أعلن المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان انتهاءه من استطلاع رأى لأفضل 10 شخصيات لعام 2015.

وأكد تامر الجندى المنسق العام للمجلس، تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى استطلاع شخصية العام على مستوى الجمهورية، والفريق مهاب مميش على مستوى منطقة القناة وسيناء، واللواء أ.ح محمد مجدى عبد السميع "مساعد رئيس هيئة قناة السويس للمشروعات" على مستوى مدن القناة.

وفى إقليم الصعيد تصدر الطبيب مجدى يعقوب الاستفتاء، أما على مستوى محافظة الإسماعيلية المخترع الشاب سيف عبد الرحمن الطالب الذى فاز بمعرض العلوم والتكنولوجيا وذلك تقديرا لدوره الكبير فى التنمية و إنقاذ وحماية مصر من خطر الإرهاب والتضحيات فى سبيل الوطن ورفعته، كما فاز اثنان من رجال الدين الأنبا سارفيم أسقف الكاثوليك بالإسماعيلية، ومن الأزهر الشريف الشيخ عبد العال أبو الوفا وماجدة النويشى نائبة البرلمان السابقة، وبولا شاهين نقيب متحدى الإعاقة بالإسماعيلية وداليا الكيلانى رئيس جمعية ولاد البلد.

وأشار الجندى إلى أن المجلس سوف ينظم حفلا لتكريم الفائزين منتصف يناير، مؤكدا أن الاستفتاء كان على أسس موضوعية ومعايير القيادة والتضحية من أجل إنقاذ الوطن موضحا أن الهدف منح لمسة وفاء حضارية عن من يتفانوا فى خدمة الموطنين.

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