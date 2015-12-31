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الأزهر يعلن فتح باب التقدم لثلاث منح خارجية

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الأزهر يعلن فتح باب التقدم لثلاث منح خارجية الأزهر يعلن فتح باب التقدم لثلاث منح خارجية
أعلن الأزهر الشريف فتح باب التقديم لـ"برنامج الأزهر - المملكة المتحدة للمنح الدراسية فى العلوم الإسلامية"، بالتعاون مع المجلس البريطانى British Council، وذلك تفعيلا للاتفاقية التى وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر مع السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن.

ويحظى البرنامج برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كانتريرى، من أجل تعزيز التفاهم بين الأجيال الجديدة من علماء المسلمين وغيرهم.

ويغطى البرنامج رسوم الدراسة والسكن والمعيشة لعدد 3 من خريجى الأزهر لبدء الدراسات العليا بإحدى الجامعات البريطانية للعام 2016/2017م، كما يتيح ثلاث منح أخرى لبدء الدراسة فى العام التالى 2017/2018م.

مجالات الدراسة: (أصول الدين - مقارنة أديان - فلسفة الأديان - تاريخ الأديان - الدراسات الأنثروبولوجية عبر الثقافات).

وعلى الراغبين الذين يدرسون فى مجالات ذات الصلة (التاريخ / الفلسفة / علوم سياسية/...) حول أحد مجالات الدراسة المذكورة أن يتقدموا للحصول على المنحة.

تغطى المنحة رسوم الدراسة لمدة عام لدراسة الماجستير، ولمدة 3-4 أعوام لدراسة الدكتوراه، هذا بجانب تكاليف السكن والمعيشة وتذاكر السفر (ذهاب وعودة) بين والمملكة المتحدة، والجامعات البريطانية المشاركة "جامعة سانت أندروز / جامعة كامبردج / جامعة درهام / جامعة إدنبرة / جامعة كنت / جامعة لندن ( كلية الملك) كينج كوليج / جامعة أكسفورد / مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية جامعة لندن".

وأوضح البيان الشروط والمعايير المطلوبة فى المتقدم: التميز فى الدراسة الأكاديمية بالمرحلة الجامعية الأولى بتقدير (جيد جدا) على الأقل، إجادة اللغة الإنجليزية للمستوى السابع من مقياس (آيلتس) ielts، وسوف ينظم المركز البريطانى دراسات تأهيلية للمرشحين فى اللغة الإنجليزية ينظمها المجلس البريطانى قبل السفر، القدرة على القيادة والتأثير فى المستقبل، القدرة على التقدم فى دراسة الدكتوراه فى مناخ دراسة يتميز بالاستقلالية، التعهد بالعودة بعد الانتهاء من الدراسة والعمل بالأزهر لمدة سنتين، الحصول على درجة الماجستير.

وأضاف البيان كيفية التقدم للمنحة: على الراغبين فى بدء الدراسة للعام 2016 /2017م أن يستوفوا الاستمارة التى يمكن الحصول عليها من تحميل الاستمارة وإرسالها عبر البريد الإلكترونى

فى موعد غايته 28 يناير 2016م، أما منح العام التالى 2017/2018م سوف يعلن عنها لاحقا.

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مصر 365

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