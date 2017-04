تناول الطعام بالشوكة وأمام المرآة يساهم فى علاج السمنة

فجرت دراسة أمريكية مفاجأة سارة لمرضى السمنة والمصابين بفرط الوزن، حيث أشارت إلى أن تناول الطعام باستخدام الشوكة بدلاً من الملعقة يساهم فى علاج السمنة والتخلص من الوزن الزائد.

وأوضحت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة فلوريدا أن تناول الطعام باستخدام الشوكة واستخدام أطباق صغيرة ذات شكل غير جذاب يمنع إفراط الإنسان فى تناول الطعام، ويجعله يستغرق وقتًا أطول فى الأكل وهو ما يقلل من إجمالى الكمية التى يتم تناولها.

وتابعت الدراسة أيضًا أن تناول الأطعمة الجاهزة أمام المرآة يساهم فى التخلص من الوزن الزائد لأنه يجعل مذاق الوجبات السريعة أسوأ، وبالتالى سيحد الإنسان من الكمية التى يتناولها.

وأكد الباحثون أن وضع المرايا داخل غرف الطعام سيساهم فى تشجيع الإنسان على اختيار أطعمة صحية كى يتناولها، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Journal of the Association for Consumer Research.