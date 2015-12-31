لقوة وصحة الأظافر فى الشتاء.. انقعيها فى عصير البرتقال وزيت الزيتون

يعانى كثير من الأشخاص خاصة النساء من تشقق وتكسر الأظافر فى الشتاء، لذلك يجب اتباع نظام غذائى صحى مناسب للعناية بالأظافر بطريقة مناسبة لتنمو بوتيرة صحية.

وفى هذا السياق، سلط موقع “Health” الطبى، الضوء على بعض العلاجات الطبيعية الموجودة بكل منزل التى يمكنها تعزيز نمو وقوة الأظافر، وتشمل:

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1- زيت الزيتون

>لتعزيز نمو الأظافر يجب الحفاظ عليها رطبة جيدًا، لذلك ينصح الباحثون بدهانها بزيت الزيتون، حيث إنه الأفضل عندما يتعلق الأمر بعناية بالأظافر، لأنه يخترق الجلد والأظافر بعمق، وبالتالى يساعد على تغذية الأظافر، بالإضافة إلى أنه يحتوى على فيتامين E الذى يحسن الدورة الدموية، ويساعد على إصلاح التلف ويعزز قوتها ونموها.

ولتحقيق أقصى استفادة يتم نقع الأظافر فى زيت الزيتون الدافئ لمدة 15 إلى 30 دقيقة مرة واحدة يوميًا لتعزيز نموها.

2- عصير البرتقال

>عصير البرتقال مهم جدًا لتعزيز نمو الأظافر، ويرجع ذلك إلى احتوائه على فيتامين C ويشجع إنتاج الكولاجين لبقاء الأظافر صحية، كما يحتوى على حمض الفوليك، وهو أمر ضرورى للنمو المثالى.>وأفضل طريقة لاستخدامه هى نقع الأظافر فى عصير البرتقال الطازج لمدة 10 دقائق على الأقل، مع اتباع هذا العلاج مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل نتائج.