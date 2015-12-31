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محافظ الشرقية: "مش جى أنسف إنجاز من سبقنى" ورضا عبد السلام مشهود بنزاهته

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محافظ الشرقية: "مش جى أنسف إنجاز من سبقنى" ورضا عبد السلام مشهود بنزاهته محافظ الشرقية: "مش جى أنسف إنجاز من سبقنى" ورضا عبد السلام مشهود بنزاهته
أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية الجديد، أن حالة البلبلة التى أثيرت مؤخرا حول إقالة الدكتور رضا عبد السلام المحافظ السابق سببها بعض المغرضين يسعون لإثارة الأزمة، مشيرا إلى أن المحافظ السابق رجل فاضل ومشهود له بالنزاهة.

وأضاف محافظ الشرقية الجديد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أنا مش جى أنسف إنجازات من سبقوني، فنحن كلنا هدفنا واحد هو خدمة الوطن وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضاف اللواء خالد سعيد، أنه عقد فور توليه المنصب عدة لقاءات مع مسئولى ملف الصرف الصحى والصحة بالمحافظة ، من أجل وضع الحلول اللازمة لرفع مستوى الخدمات فى الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطن.


>نواب الشرقية يتوافدون على الديوان العام لتهنئة المحافظ الجديد

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