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دمشق تفرج عن عضوين فى هيئة التفاوض فى الرياض بعد اعتقالهما لساعات

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دمشق تفرج عن عضوين فى هيئة التفاوض فى الرياض بعد اعتقالهما لساعات دمشق تفرج عن عضوين فى هيئة التفاوض فى الرياض بعد اعتقالهما لساعات
أفرجت السلطات السورية فى وقت متأخر من ليل الأربعاء عن عضوين فى هيئة التنسيق الوطنية بعد إعتقالهما لساعات أثناء توجههما إلى الرياض للمشاركة فى اجتماع تعقده الهيئة العليا للتفاوض، وفق ما اعلنت الهيئة.

وقالت الهيئة فى تعليق على صفحتها على موقع فيسبوك قرابة منتصف ليل الأربعاء-الخميس انه "تم الإفراج عن الزملاء أحمد العسراوى ومنير البيطار اعضاء الهيئة العليا للمفاوضات وأعضاء المكتب التنفيذى لهيئة التنسيق الوطنية منذ قليل، الحرية لجميع المعتقلين والأسرى".

وكانت السلطات السورية اوقفت صباح الأربعاء العسراوى والبيطار "عند نقطة الحدود السورية-اللبنانية خلال توجههما لحضور اجتماع الهيئة العليا للتفاوض فى الرياض، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة"، وفق ما قال يحيى عزيز أمين سر هيئة التنسيق، ابرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام لوكالة الأنباء الفرنسية.

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