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اختطاف عميد بلدية طرابلس الأسبق ونجله جنوب العاصمة الليبية

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اختطاف عميد بلدية طرابلس الأسبق ونجله جنوب العاصمة الليبية اختطاف عميد بلدية طرابلس الأسبق ونجله جنوب العاصمة الليبية
اختطف عميد بلدية طرابلس الأسبق الدكتور المختار أحمد ديرة ونجله، فى الطريق الرابط بين مدينة جريان وبلدة مزدة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر محلى مساء أمس إن الدكتور المختار ديرة أوقفته بوابة "وهمية" أقامها شباب من قبيلة المشاشية أثناء مروره بطريق جريان مزدة، مرجحًا اختطافه ونجله ردًا على اختطاف شابين من قبيلة المشاشية اعتقلا فى قرية العوينية.

يذكر أن الدكتور المختار أحمد ديرة من الشخصيات المعروفة بالمنطقة الغربية، حيث شغل منصب عميد بلدية طرابلس خلال الثمانينات وهو أحد علماء اللغة العربية وله العديد من المؤلفات والكتب وتولى عمادة كلية الدعوة الإسلامية فى طرابلس.
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