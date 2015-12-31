الجبورى: نرفض فكرة الحوار مع "داعش" فهو لا يمثل أى من مكونات شعب العراق

أكد رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى رفضه القاطع لفكرة فتح حوار مع تنظيم "داعش" الإرهابى باعتبارهم واقعا موجودا على الأرض العراقية.

وقال الجبورى، فى تصريح صحفى مساء أمس الأربعاء، إن "داعش لا يمثل أى مكون من مكونات الشعب العراقى وأن عمليات المواجهة الشرسة التى يبديها سكان المحافظات التى يسيطر عليها التنظيم الإرهابى إشارة واضحة وجليّة على رفض هذا الكيان الذى ينتهج نهجاً إجرامياً فى عمليات القتل والتخريب".

وأضاف أنه لا يمكن أن نقبل أبداً بأى محاولة لفتح حوار معهم أو بأى طرف يعتقد أن هناك جدوى من وراء فتح قنوات تواصل مع أطراف داعش.