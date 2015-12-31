نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى يبحث مع مسئول أمريكى الأمور المشتركة

بحث نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن عبدالله النواف الصباح مع قائد القوة البرية الأمريكية الوسطى الفريق مايكل جاريت أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع فى بيان أمس الأربعاء، ان الفريق النواف استقبل الفريق جاريت والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للكويت حيث تم بحث أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

وذكر البيان أن الفريق النواف أشاد خلال اللقاء الذى حضره مدير الاستخبارات العميد الركن فهد الطريجى بعمق علاقات التعاون بين البلدين.

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