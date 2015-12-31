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"أنصار مبارك" فى برقيات تهنئة بالعام الجديد: "5 سنين مرت ومكملين"

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"أنصار مبارك" فى برقيات تهنئة بالعام الجديد: "5 سنين مرت ومكملين" "أنصار مبارك" فى برقيات تهنئة بالعام الجديد: "5 سنين مرت ومكملين"
أرسل عدد من مؤيدى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك برقيات تهنئة له بمناسبة العام الجديد ، وتمنوا له دوام الصحة وطيلة العمر، ووصفوه بـ"ابن الجيل الذى لا يهزه ريح" مؤكدين أنهم سيواصلون الدفاع عن "انجازاته والوقوف بجانبه حتى يلقى التكريم المناسب وذلك عقب 5 سنوات من تركه الحكم ".
>وأكدت مصادر مقربة من "مبارك" أن الرئيس الأسبق أستقبل عددا كبيرا من برقيات التهنئة بالعام الجديد من بعض الفنانين ولاعبى الكرة .

ومن جانبه حسن الغندور أحد مؤيدى الرئيس الاسبق ، أن كل عام يمر يثبت مقولة مبارك "وسيحكم التاريخ بما لنا وما علينا" مشيرا الى أن "5 سنوات مرت على ثورة 25 يناير أثبتت أنها كانت مؤامرة لتقسيم الدول العربية" متابعا :" 5 سنين مرت ومكملين".

- مؤيدو مبارك يتداولون أحدث صورة له مع نجله علاء داخل مستشفى المعادى
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