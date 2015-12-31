تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالتبين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان ،حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ، 15 يوم على ذمة التحقيقات .

كانت مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة تمكنوا من ضبط "ص.ن"، "م،ا" عاطلين، أثناء استقلالهما السيارة نقل الجيزة " ملك احدهما "، وبتفتيش السيارة عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام.بمواجهتهما بالمضبوطات، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبمناقشة النيابة العامة للمتهمين ،انكرا تماما ارتكابهما الواقعة ،فقررت النيابة حبسهما 4 ايام على ذمة التحقيقات ، مع مراعاة التجديد القانونى لهما فى الميعاد.