اليوم .. محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابى الثورة

تستأنف اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 37 متهماً بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه عن طريق تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة .

تُعقد الجلسة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار رأفت المالكى وعضوية المستشارين أسامة جامع ووجيه القوير وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكرى.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم بأنهم خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، قاموا بالاشتراك مع مجهولين فى تزوير محررات رسمية، عبارة عن تقارير طبية منسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء.