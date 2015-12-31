"آداب" سوهاج تضبط 5219 زجاجة خمور وبيرة قبل ترويجها للاحتفال بالعام الجديد

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن سوهاج، بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، من ضبط كمية من الخمور مختلفة الأنواع والأحجام، وذلك قبل ترويجها فى احتفالات رأس السنة الجديدة، وبلغت جملة ما تم ضبطه "5219" زجاجة خمور وبيرة مختلفة الأنواع، بحوزة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية بجرجا.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة جرجا يفيد بورد معلومات لضباط قسم حماية الآداب العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام أحد الأشخاص بالاتجار فى المواد الكحولية والخمور بالمحل الخاص به بذات الناحية بدون ترخيص.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية برئاسة الرائد أحمد عصام إسماعيل، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب بقيام "نسيم .غ.ن.غ"، 28 سنة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية ويقيم دائرة قسم ‏جرجا، بالاتجار فى المواد الكحولية والخمور بالمحل الخاص به بذات الناحية بدون ترخيص وبحوزته "5219" زجاجة خمور وبيرة مختلفة الأنواع، ومبلغ "1350" جنيهًا من متحصلات البيع، و"3" قطع طولية الشكل لمخدر الحشيش ‏‏، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار والمواد المخدرة بقصد ‏التعاطى، وأن المبلغ المالى من حصيلة البيع.. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28 أحوال قسم جرجا، وجارى العرض على النيابة‏.



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