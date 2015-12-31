القبض على مفتش أغذية بتهمة التربح وإستغلال نفوذ وظيفته بسوهاج

أسفرت جهود مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام حامد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على مفتش أغذيه بمكتب مراقبة الأغذية بأخميم، لاستغلال نفوذه والتربح من أعمال ‏وظيفته وتحصيل مبالغ مالية من أصحاب المحال التجارية والصناعية الواقعة بحى ‏الكوثر بدعوى ارتكابهم مخالفات صحية تتعلق بالأغذية التى يقومون ببيعها.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام مفتش أغذية بالتربح من أعمال وظيفته.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تم تشكيل فريق بحث قاده الرائد محمود حسنى الشريف، وكيل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتم ضبط " مجدى. ه . م . ر" 49 سنة، مفتش أغذية بمكتب مراقبة الأغذية بأخميم ‏ويقيم بناحية أبار الوقف دائرة مركز أخميم، لإستغلاله نفوذه والتربح من أعمال ‏وظيفته وتحصيل مبالغ مالية من أصحاب المحال التجارية والصناعية الواقعة بحى ‏الكوثر بدعوى ارتكابهم مخالفات صحية تتعلق بالأغذية التى يقومون ببيعها أو انتاجها، رغم عدم صحة ذلك أو تحريره محاضر لأصحاب المحال التجارية ‏والصناعية مقابل الحصول منهم على عطايا عينية ومادية منهم.

وأجبر المتهم مفتشى ‏الأغذية تحت رئاسته على تحرير محاضر لأصحاب المحال التجارية والصناعية على ‏خلاف الحقيقة وقيامه بإختلاس الدفاتر والمحاضر والمستندات الخاصة بمكتب مراقبة ‏الأغذية بالإدارة الصحية بأخميم مما أدى إلى تعطيل سير العمل والإضرار بالمال العام.

و أكدت التحريات معلومات وبلاغات كل من "زكريا. أ. س .م" 29 سنة مفتش عام أغذيه بالإدارة الصحية بأخميم، مشيل .ح . س " 37 سنة صاحب مصنع سوتير للصناعات الغذائية بحي الكوثر‏‏، وأحمد .م . ع . ع " 29 سنة مراقب صحى بالإدارة الصحية ‏بأخميم، و "أحمد. ص. م. أ.ع " 42 سنة مفتش أغذيه بإدارة أخميم الصحيه ويقيمون ‏بناحية نيده دائرة مركز أخميم ، و"أحمد. ث. ا. م" 30 سنة صاحب مطعم، و "أحمد. إ . ا. ع " 34 سنة صاحب مصنع للمنتجات الغذائية بحي الكوثر.

بإجراء التحريات السرية حول تلك الواقعة أكدت صحة ما ورد من معلومات، أمكن الحصول على كافة المستندات التى تؤيد صحة الواقعة، وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 5823 إدارى مركز أخميم لسنة 2015 وجار ‏العرض على النيابة العامة.