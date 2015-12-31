الأمن يتأهب لحملة على الدراجات النارية تزامنا مع احتفالات رأس السنة

رفعت الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات حالة الطوارىء لتأمين الكنائس خلال إحتفالات رأس السنة مساء اليوم الخميس.

وأكد مصدر أمنى لليوم السابع أنه سيتم غلق كل الطرق المؤدية للكنائس مع انتشار عناصر الشرطة السرية وسيارت للشرطة تجوب الشوارع لرصد وضبط الدراجات النارية واستيقافها وفحص هوية مستقليها، وسيتم تمشيط الكنائس بالكلاب البولسية قبل بد احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأضاف المصدر أنه سيتم إنشاء بوابات إلكترونية أمام أبواب الكنائس أثناء دخول رواد الكنيسة وسيكون دور الكشافة رصد أى أشخاص غريبة على الكنيسة وإبلاغ الأمن بها.

على الجانب الاخر أكد مصدر كنسى أن كهنة الكنائس نبهت على الاقباط ضرورة الانصراف مباشرة عقب انتهاء الاحتفال برأس السنة وعدم التجمع أمام أبواب الكنائس.