الأوقاف تبدأ حركة نقل الأئمة بعد قضاء عام بالمساجد الكبرى

تبدأ وزارة الأوقاف، حركة تنقلات كبرى تجريها خلال أيام لأئمة المساجد الكبرى الذين قضوا أكثر من عام بمساجدهم، وذلك على سبيل التغيير، حيث عقدت مديرية أوقاف القاهرة، أكبر مديريات الأوقاف اجتماعًا ناقشت خلاله حركة التنقلات التى تنتهى منها قبل نهاية الشهر.

وكانت مصادر مطلعة، قالت إن وزارة الأوقاف، تسعى للقيام بحركة تنقلات كبيرة تشمل جميع المساجد الكبرى والمؤثرة ومساجد النذور، وتشمل الحركة نقلاً داخليًا وتبادلاً للأئمة الذين خدموا بمساجدهم لمدة تزيد عن عام.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الحركة سوف تطال الجميع لتغيير الخطباء بعد استمرار عملهم لمدة زادت عن عام، وذلك تطبيقًا للقانون، وكسر حالة الملل عند الجمهور الذين يرغبون فى رؤية وجوه جديدة فى المساجد.

وتشهد الوزارة، حالة من الركود فى جانب من المساجد، حيث يستمر عدد من الدعاة المؤثرين إداريًا فى مساجد بعينها تحقق لهم جوانب معينة تجعلهم يتمسكون بها ومنها المساجد الكبرى ومساجد النذور والمساجد ذات الكثرة من ناحية الجمهور وهو ما يفتقده كثير من الدعاة فى المساجد الصغيرة.