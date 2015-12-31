"الوفد": زيارة وفود برلمانية لإثيوبيا لن تحل أزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مقترح إثيوبيا بتشكيل وفد برلمانى مصرى للذهاب إلى أديس أبابا ،وزيارة سد النهضة هو مقترح غير مجدى، خاصة أن أغلب النواب ليسوا فقهاء فى مجال المياه والسدود.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن كثرة الزيارات إلى إثيوبيا لن تأتى بنتيجة لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن المطلوب فى الوقت الحلى هو إجراء سريع وحاسم يوقف أى أضرار قد تهدد أمن مصر المائى، بدلا من المقترحات التى تصدر من أديس أبابا وليس لها فائدة.

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