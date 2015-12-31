"التضامن" تعلن صرف معاشات شهر يناير الأحد بمناسبة أعياد الميلاد

أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2016، يوم الأحد المقبل ،بدلا من 10 من نفس الشهر ، من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأضافت غادة والى، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدوله للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين .

- وزيرة التضامن: زيادة المعاشات بنسبة 25% خلال 2015.. وصرف معاشات استثنائية لشهداء العمليات الإرهابية.. غادة والى: فك الاشتباك مع "المالية" للحصول على أموال التأمينات وجدولة مديونيات المنشآت السياحية

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