فرع ثقافة الاسماعيلية ينظم احتفالية فنية بمشاركة 100 فنان

أعلن الفنان ماهر كمال مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية، أنه تم موافقة اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، على إقامة احتفالية كبيرة على مسرح قصر الثقافة مساء يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان "المصريون شعب واحد"، وذلك فى إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وبداية عام جديد.

وأشار ماهر كمال إلى أن الاحتفالية يشارك فيها أكثر من مائة فنان وفنانة يمثلون فرق الكورال للكنائس وفرق الإنشاد الدينى، وعدد كبير من مختلف الفرق الفنية التابعة لقطاع الثقافة ونخبة كبيرة من الموسيقيين والمنشدين والمرنمين والمطربين وفرق الأطفال الفنية.