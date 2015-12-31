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جاريث بيل: حققنا فوزا بشق الأنفس

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جاريث بيل: حققنا فوزا بشق الأنفس جاريث بيل: حققنا فوزا بشق الأنفس

"فوز بشق الأنفس" هكذا وصف جناح ريال مدريد الطائر جاريث بيل انتصار فريقه على حساب ريال سوسييداد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الأسبوع 17 من الدوري الإسباني.

وجاءت أهداف الفريق الملكي عن طريق كريستيانو رونالدو "هدفين" وهدف للبديل لوكاس فاسكويز، أما هدف الفريق الباسكي أحرزه أرميندو.

وعقب نهاية المباراة وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب النجم الويلزي "المباراة الأخيرة في هذه السنة، فوز بشق الأنفس قبل الدخول على عام 2016".

الجدير بالذكر أن أول مباراة لريال مدريد في العام الجديد ستكون يوم الأحد المقبل ضد فريق فالنسيا على ملعب الميستايا.

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