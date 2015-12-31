موناكو يستغل ' ثغرة قانونية ' ليقطع إعارة الشعراوي

استغل نادي موناكو الفرنسي ثغرة قانونية في عقد ستيفان الشعراوي المعار من إي سي ميلان وفاجأ الفريق الإيطالي بعدم رغبته في ضم لاعبه وأنه لن يشركه حتى نهاية الموسم.

وانضم الشعراوي لموناكو بداية الموسم على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 3 مليون يورو مع إجبارية الشراء بقيمة 13 مليون يورو في حالة لعبه لـ25 مباراة مع الفريق.

ولعب الدولي الإيطالي 24 مباراة مع موناكو سجل خلالها 3 أهداف كلها في الدوري الأوروبي وتصفيات دوري أبطال أوروبا.

إلا أن مستواه لم يكن مقنعا لموناكو لضمه بقيمة تبدو كبيرة للنادي المتعثر ماديا منذ فترة مما اضطره للتخلي عن نجومه راداميل فالكاو وجيمس رودريجيز وجيوفري كوندوجبيا لسد العجز في خزائنه.

وأبلغ مسؤولو النادي الفرنسي نظيره الإيطالي أنهم لا ينوون إشراك الشعراوي مع الفريق مجددا مما يعني أن ميلان أمامه خيارين هما استعادة الشعراوي الآن ومحاولة تسويقه في الشتاء أو انتظار خمسة شهور ونصف حتى نهاية الموسم لن يلعب خلالها الشعراوي وستنخفض قيمته.

وطبقا لتقارير نشرت في صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن جنوى وروما الإيطاليان يراقبان موقف الشعراوي الذي يقيمه ميلان بقيمة 14 مليون يورو مع موناكو لحاجة الفريقين لدعم هجومهما في السوق الشتوية، كما يراقب يوفنتوس الوضع من بعيد بالإضافة لناد إنجليزي لم يذكر اسمه.