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بالفيديو – أتليتكو مدريد يخطف صدارة الدوري الإسباني مؤقتا في دقيقتين

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بالفيديو – أتليتكو مدريد يخطف صدارة الدوري الإسباني مؤقتا في دقيقتين بالفيديو – أتليتكو مدريد يخطف صدارة الدوري الإسباني مؤقتا في دقيقتين

(إفي): أحرز أتليتكو مدريد هدفين قرب النهاية في مرمى مضيفه رايو فايكانو ليضمن بفوزه 0-2 الاستمرار في صدارة الدوري الإسباني.

وحال تألق حارس رايو، يويل رودريجيز في مباراة الجولة السابعة عشر دون اهتزاز شباك أصحاب الأرض حتى الدقائق الاخيرة التي افتتح فيها البديل الارجنتيني انخل كوريا التسجيل في الدقيقة 88 قبل أن يضيف المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 90.

ورفع الأتليتي رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين عن ريال مدريد وثلاث عن برشلونة الذي ستكون أمامه اليوم فرصة تقاسم الصدارة مع الروخيبلانكوس حال فوزه على ريال بيتيس الليلة.

وأتيحت للروخيبلانكوس العديد من الفرص في الشوط الاول عن طريق يانيك كاراسكو وفرناندو توريس في مقابل تسديدة واحدة من داخل المنطقة لرايو انتهت في أيدي حارس الاتلتي يان أوبلاك.

وتلقى كاراسكو في الدقيقة 15 تمريره من انطوان جريزمان على خط المنطقة ليسددها بيسراه في الجهة البعيدة ولكن الحارس يويل رودريجيز حولها إلى ركنية.

وتلقى كاراسكو بعدها بدقيقتين تمريره طولية داخل المنطقة ليسددها زاحفة بيسراه لكنها مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 27 ضرب فرناندو توريس التسلل في كرة طولية وسدد الكرة على المرمى لكن الحارس رودريجيز تألق مرة أخرى وأبعدها للخارج.

وتصدى أوبلاك لقذيفة أطلقها الحسن بانجورا من على خط المنطقة ليحبط إحدى الهجمات القليلة لرايو في الدقيقة 53.

وفشل ساول نيجويز في اغتنام تمريره عرضية لكاراسكو أمام المرمى في الدقيقة 63 لتمر الكرة من أمام أقدامه.

وفي الدقيقة 76 تألق حارس رايو فايكانو بتصديه لكرة المدافع دييجو جودين الذي حول برأسه ضربة ثابتة إلى الزاوية الأعلى للمرمى.

وبعدها بعشر دقائق حول جودين مرة أخرى برأسه كرة ثابتة إلى المرمى ولكن العارضة وقفت هذه المرة أمام رغبته في هز الشباك.

وبينما كانت المباراة تتجه للانتهاء بالتعادل، أحرز أنخل كوريا الذي كان قد دخل بديلا في الشوط الثاني، هدف الفوز من تمريره من توماس، الذي حل بديلا أيضا لفرناندو توريس.

وزاد جريزمان الغلة باحراز الهدف الثاني بعدها بدقيقتين من تمريره من البديل جاكسون مارتينيز ليضعها المهاجم الفرنسي ساقطة من أعلى الحارس.

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فيديو اليوم السابع

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