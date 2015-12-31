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بالفيديو – نيمار يضيع ركلة جزاء.. ومدافع بيتيس يسجل الهدف بدلا منه

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بالفيديو – نيمار يضيع ركلة جزاء.. ومدافع بيتيس يسجل الهدف بدلا منه بالفيديو – نيمار يضيع ركلة جزاء.. ومدافع بيتيس يسجل الهدف بدلا منه

أضاع نيمار فرصة تسجيل هدفا من ركلة جزاء لصالح برشلونة أمام ريال بيتيس لكن مدافع الأخير أنقذه وسجل في مرماه.

ويستضيف برشلونة في ملعب كامب نو نظيره ريال بيتيس في إطار الجولة 17 من الدوري الإسباني يوم الأربعاء.

وفي الدقيقة 29 احتسبت ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني بعد التحام حارس ريال بيتيس بليونيل ميسي.

وارتقى نيمار لتنفيذ ركلة الجزاء ولكنه سقط على الأرض لترتطم تسديدته بالعارضة، ويحاول مدافع بيتيس هيكو فيسترمان تشتيت الكرة لكنه يسجلها في مرماه عن طريق الخطأ.

ويعد نيمار بهذا هو أكثر لاعب يهدر ركلات الجزاء خلال الموسم الجاري من الدوري الإسباني بواقع ثلاث مرات.

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فيديو اليوم السابع

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