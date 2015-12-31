بالفيديو – برشلونة يسقط ريال بيتيس برباعية ساحرة

(إفي): رباعية ساحرة أمطر بها برشلونة شباك منافسه ريال بيتيس ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع أتليتكو مدريد في نهاية عام 2015.

واستضاف برشلونة منافسه بيتيس في ملعب كامب نو في إطار الجولة 17 من الدوري الإسباني يوم الخميس.

حملت أهداف برشلونة توقيع كل من ويسترمان عن طريق الخطأ في مرماه، وليونيل ميسي، ولويس سواريز لينفرد المهاجم الأوروجوائي بصدارة هدافي الليجا (15 هدفا)، متفوقا على نيمار ومهاجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو (14 هدفا لكل منهما). في الدقيقة 30، 34، 47، و83.

كما استعاد برشلونة الصدارة التي فقدها مؤقتا، متساويا مع أتليتكو مدريد بـ38 نقطة لكل منهما، ولكن فارق الأهداف يحسم المركز الأول لصالح الفريق الكتالوني، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 20 نقطة في المركز 12.

عانى بيتيس من سوء حظ في الشوط الأول بتغيرين اضطراريين وركلة جزاء مشكوك في صحتها تصطدت لها العارضة لكن متابعة من هيكو ويسترمان تسكن الشباك عن طريق الخطأ في مرماه، لتفتح شهية البرسا الذي سجل هدفا ثانيا من جملة رائعة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

كان الشوط الثاني أكثر امتاعا، بهجمات كثيرة من جانب الفريق الكتالوني، الذي استغل اثنتين فقط منها، ومحاولات على استحياء من جانب الفريق الضيف.

احتاج برشلونة ست دقائق لفرض هيمنته على المباراة دون أن يمثل خطورة على مرمى ريال بتيس في ظل العديد من التمريرات الخاطئة من جانب لاعبي أصحاب الأرض والضغط الدفاعي القوي من جانب الضيوف.

كانت أولى ملامح الخطورة في المباراة بعد مرور 19 دقيقة على بدايتها من هجمة سريعة قادها البرازيلي نيمار نجم برشلونة وتلاعب خلالها بمدافعي ريال بتيس قبل أن يمررها إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يراوغ عددا من لاعب الفريق الضيف لتفقد خطورتها.

وكاد برشلونة يدرك أول أهدافه في المباراة من ركلة حرة أمام منطقة الجزاء سددها ميسي ببراعة لتمر بجوار القائم الأيمن لبيتيس.

وجاء الرد من الفريق الضيف بفرصة مزدوجة بدأت بتسديدة صاروخية أطلقها ألفارو سيخيدو من أمام منطقة الجزاء تصدى لها كلاوديو برافو قبل أن يخطف كريستيان سيبايوس الكرة من داني ألفيش ويتوغل بها داخل منطقة الجزاء ليبعدها البرازيلي والحارس إلى ركلة ركنية.

بعدها كاد نيمار يسجل أول أهداف برشلونة من رأسية رائعة أبعدها الحارس أدان، الذي اصطدم بميسي في كرة طولية هوائية لعبها سيرجيو بوسكيتس ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برشلونة في ظل احتجاجات من جانب لاعبي ريال بيتيتس

يخرج ميسي خارج الملعب لتلقي العلاج وينبري نيمار لركلة الجزاء التي يسددها في العارضة، لترتد ويدخلها هيكو ويسترمان عن طريق الخطأ في مرماه.

وإثر احتجاج مدرب ريال بتيس، بيبي ميل على احتساب ركلة الجزاء، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهه، ليدير اللقاء من مقاعد المتفرجين.

وسريعا ما جاء الهدف الثاني لبرشلونة من جملة رائعة بين ميسي ونيمار بدأها الأرجنتيني ومررها البرازيلي عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ينهيها "البرغوث" داخل الشباك.

وكاد الأوروجوائي لويس سواريز يزيد غلة البرسا من الأهداف عندما تلقى تمريرة رائعة من ميسي داخل منطقة الجزاء وانزلاق حارس بتيس على الأرض ليسدد نحو المرمى الخالي ولكنها هزت الشباك من الخارج، ولكن البرسا لم يستفد من الهجمات التي سنحت له بعدها لينتهي الشوط الأول بتقدم (البلاوجرانا) بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني واصل برشلونة ما بدأه في النصف الأول من المباراة، حيث أضاف سواريز هدفا ثالثا من تمريرة رائعة من صناعة سيرجيو بوسكيتس الذي قطع الكرة من المدافعين أمام منطقة الجزاء.

وكاد سواريز يضيف ثاني أهدافه والرابع بالنسبة للبرسا من كرة بينية أرضية رائعة وصلته داخل منطقة الجزاء لكنه لم يتعامل معها بالصورة المثلى، لتخرج إلى ضربة مرمى.

ومجددا حصل سواريز على تمريرة رائعة من نيمار وضعته في انفراد مع الحارس أدان، ولكن الأوروجوائي كان متسللا.

تواصلت محاولات الثلاثي الهجومي الكتالوني لحصد مزيد من الأهداف، أخطرها الفرصة الثنائية التي بدأها نيمار بتسديدة أرضية رائعة اصطدمت بالقائم، لترتد لمارك بارترا الذي هيأها لميسي الذي سدد كرة يتصدى لها الحارس أدان ببراعة.

وببراعة أبعد الحارس أدان ركلة حرة مباشرة سددها النجم ميسي ليحولها إلى ركنية قبل أن يلعب داني ألفيش كرة ساقطة رائعة من أعلى الحارس أدان لكن الكرة تصطدم بالعارضة.

استمر الطوفان الكتالوني بجملة رائعة بدأها نيمار وصلت إلى سواريز داخل منطقة الجزاء ليسددها لكن الحارس كان لها بالمرصاد قبل أن تتصدى العارضة لركلة حرة مباشرة سددها ميسي.

وكاد ريال بيتيس يدرك أول أهدافه من ضربة ركنية تعامل معها دفاع برشلونة بصورة سيئة لتصل الكرة إلى خيرمان بيتزيلا الذي كان خاليا من الرقابة لكنه سدد الكرة فوق المرمى وبعد سيطرة وجيزة من الفريق الضيف، استعاد برشلونة زمام الأمور في المباراة مسجلا هدفا رابعا بجملة رائعة بدأها نيمار إلى سواريز ثم أدريانو البديل، الذي لعب كرة عرضية أرضية مررها البرازيلي بالكعب بصورة رائعة ليضعها سواريز في المرمى.

لم يستغل أي من الفريقين الدقائق المتبقية في تسجيل هدف خامس في حالة برشلونة وأول لريال بيتيس، لينتهي اللقاء بفوز البرسا برباعية نظيفة.

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