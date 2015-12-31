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بالفيديو – ليفربول يعبر سندرلاند بصعوبة

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بالفيديو – ليفربول يعبر سندرلاند بصعوبة بالفيديو – ليفربول يعبر سندرلاند بصعوبة

(إفي): أسدل ليفربول الستار على عام 2015 بطريقة سعيدة بعدما حقق فوزا هاما خارج الديار أمام مضيفه سندرلاند بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على (ملعب الضوء) في ختام مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وبعد شوط أول سلبي شهد العديد من الفرص المحققة بين الفريقين فضلا عن تألق الحارسين، لاسيما الإيطالي فيتو مانوني حارس سندرلاند، تقدم البلجيكي كريستيان بنتيكي للريدز في النتيجة بعد بداية شوط المباراة الثاني مباشرة.

وجاء الهدف بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي "الريدز" لتأتي عند الظهير الأيمن، ناثانييل كلاين، الذي مرر كرة أرضية لآدم لالانا ليلمس الكرة لبنتيكي داخل منطقة الجزاء ليضعها المهاجم البلجيكي على يمين مانوني في الشباك في الدقيقة 46.

وبهذا الفوز يواصل ليفربول مسلسل انتصاراته للمباراة الثانية على التوالي، بعد الفوز على ليستر سيتي بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليرتفع رصيده للنقطة 30 ويرتقي للمركز السابع.

في المقابل تجمد رصيد سندرلاند عند 12 نقطة يقبع بها في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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فيديو اليوم السابع

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