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نظف أسنانك برفق لتفادى الإصابة بمشاكل انحسار اللثة

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نظف أسنانك برفق لتفادى الإصابة بمشاكل انحسار اللثة نظف أسنانك برفق لتفادى الإصابة بمشاكل انحسار اللثة
انحسار اللثة من المشاكل الصحية التى يعانى منها كثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل الإصابة ببعض الأمراض التى تساهم فى حدوث تباعد بين اللثة والأسنان.

انحسار اللثة


>حول ذلك يقول دكتور محمد عماد استشارى علاج الأسنان والتركيبات الثابتة، إن انحسار اللثة عبارة عن حدوث تباعد بين طبقة اللثة والأسنان والضروس ما يزيد فرص حدوث مشاكل أمراض اللثة.

أهم طرق علاج انحسار اللثة


>واستكمل د.عماد: "يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظة وجود انحسار أو تباعد طبقة اللثة عن مكانها الطبيعى ضرورة الذهاب لطبيب الأسنان لتحديد العلاج المناسب لحالة اللثة.

وتابع د.عماد: "يقوم الطبيب حال التأكد من أن الشخص يعانى من وجود انحسار باللثة إجراء عملية تنظيف للأسنان بواسطة أجهزة معينة لتنظيف جيوب اللثة من البكتيريا حال وجودها.

وأضاف د.عماد: "يجب على الأشخاص الاهتمام بتنظيف الأسنان بصفة يومية والرفق أثناء غسلها بالفرشاة والمعجون لتفادى حدوث انحسار اللثة".

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