"النيل للإعلام"بالوادى الجديد يختتم ورشة عمل تدريبية عن دور المجالس المحلية

اختتم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد، مساء أمس الأربعاء، فعاليات ورشة عمل (الشباب والمجالس الشعبية المحلية)، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام بقاعة المركز، وشارك فيها جمهور متنوع من الشباب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وموظفين بالدواوين الحكومية المختلفة.

وقال منصور سعيد أدم مدير المركز أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الإهتمام بتوعية الشباب وتأهيلهم علمياً ومعنوياً للانخراط فى الحياة السياسية والمشاركة الفعالة فى صنع القرار وبناء المستقبل، وذلك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التى تنفذ بالتنسيق مع المؤسسات المجتمعية المختلفة، بهدف إعداد كوادر شابة لديهم الخلفية والخبرات العملية الكافية للعمل بالمجالس المحلية والتعرف على فلسفتها والهدف من تكوينها والاختصاصات المنوطة بها.

وأكد سعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على أهمية المشاركة الإيجابية سواء بالترشح أو بالإدلاء بالصوت فى الانتخابات المحلية القادمة مع الوضع فى الاعتبار المعايير السليمة لاختيار الاعضاء والتخلى عن القبلية والعصبية، مضيفاً أن دورالمجالس الشعبية المحلية لا يقل أهمية عن دور مجلس النواب لأنه يعكس متطلبات المجتمع المحلى ويسعى إلى تحقيقها.

وتحدث فى اليوم الأول لورشة العمل طارق توفيق حجاج المحامى بالنقض ومجلس الدولة عن الإطار القانونى المنظم للمجالس الشعبية المحلية، حيث أوضح مواد الدستور التى تضمنت الإدارة المحلية وتكوين المجالس المحلية.

كما تحدث فى اليوم الثانى للورشة عادل خضير مدير عام التخطيط بديوان عام المحافظة، عن دور المجالس المحلية واختصاصاتها، موضحا أهميتها فى ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتعميق مفهوم اللامركزية عن طريق مشاركة المواطن بفاعلية وجدية فى إدارة المرافق والخدمات العامة داخل المجتمع المحلى.

وتحدث فى اليوم الثالث محمد عباس مدير عام إدارة المجالس بديوان عام المحافظة عن مستويات المجالس المحلية وآليات الإدارة.

كما تم تنفيذ بعض التدريبات العملية للمشاركين من أبرزها عمل محاكاة لجلسة مجلس محلى، حيث تم اختيار 3 متدربين كممثلين لجهات تنفيذية (الصحة- التموين- التعليم) وتقمص باقى المتدربين دور أعضاء المجلس، وتم افتتاح الجلسة من قبل رئيس المجلس، حيث تضمن جدول الأعمال مناقشة مشكلة العجز فى الأطباء بالمحافظة، فيما يخص قطاع الصحة، وأسباب تسرب الطلاب من المدارس، ومشكلة الدروس الخصوصية بقطاع التعليم، وضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار فيما يخص قطاع التموين، حيث قام الأعضاء باستخدام أدوات الرقابة المختلفة على أداء الجهات التنفيذية وتم مناقشة الجانبين فى حدود الاختصاصات المقررة.



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