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الأوقاف تصادر١٦٠ كتابا متطرفا من مساجد دمياط بينها مؤلفات سيد قطب

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الأوقاف تصادر١٦٠ كتابا متطرفا من مساجد دمياط بينها مؤلفات سيد قطب الأوقاف تصادر١٦٠ كتابا متطرفا من مساجد دمياط بينها مؤلفات سيد قطب
قال الشيخ بكر عبد الهادى صالح وكيل وزارة الأوقاف بدمياط لـ"اليوم السابع" إنه تمت مصادرة ١٦٠ كتابا متطرفا لمؤلفين ينتمون إلى فكر جماعة الإخوان بينها كتب لسيد قطب والقرضاوى ، متابعا :"أصبحت الآن كافة مكتبات المساجد بالمحافظة خالية من أى كتب أو مطبوعات تحمل الفكر التكفيرى".

وأكد "صالح " إحالة ٧ ائمة مساجد للتحقيق بسبب التجاوز والخروج عن مضمون خطبة الجمعة ومخالفة تعليمات الوزارة ، مضيفا أنه تم منح ٩٠ خطيبا بالمحافظة ،إجازة الخطبة ، هذا العام لسد العجز بالمساجد .


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